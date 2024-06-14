الاتحاد السكندري يهزم الأهلي ويُتوج بطلا لدوري سوبر السلة

توج الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري بلقب دوري سوبر السلة للموسم الرياضي 2023-2024 بعد غياب موسمين.

وفاز فريق السلة بنادي الاتحاد السكندري على نظيره الأهلي، في رابع مواجهات الدور النهائي لدوري السلة بالمباراة التي أقيمت على صالة استاد القاهرة الدولي.

وحسم فريق السلة بنادي الاتحاد السكندري المواجهة بنتيجة 70-76 ليحقق الفوز الثالث في سلسلة (بست اوف 5) لتصبح نتيجة سلسلة الدور النهائي 3-1 لصالح زعيم الثغر.

وجاءت نتيجة مباراة سلة الاتحاد السكندري والأهلي

الفترة الأولى: تقدم الأهلي على الاتحاد السكندري 16-15

الفترة الثانية: تعادل الأهلي مع الاتحاد السكندري 38-38

الفترة الثالثة: تقدم الأهلي على الاتحاد السكندري 57-56

الفترة الرابعة: فوز الاتحاد السكندري على الأهلي بنتيجة 70-76.