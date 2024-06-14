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الجمعة 14 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الاتحاد السكندري يهزم الأهلي ويُتوج بطلا لدوري سوبر السلة

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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توج الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري بلقب دوري سوبر السلة للموسم الرياضي 2023-2024 بعد  غياب موسمين. 

وفاز فريق السلة بنادي الاتحاد السكندري على نظيره الأهلي، في رابع مواجهات الدور النهائي لدوري السلة بالمباراة التي أقيمت على  صالة استاد القاهرة الدولي.

وحسم فريق السلة بنادي الاتحاد السكندري المواجهة  بنتيجة 70-76 ليحقق الفوز الثالث في سلسلة (بست اوف 5) لتصبح نتيجة سلسلة الدور النهائي 3-1 لصالح زعيم الثغر.

وجاءت نتيجة مباراة سلة الاتحاد السكندري والأهلي
الفترة الأولى: تقدم الأهلي على الاتحاد السكندري 16-15
الفترة الثانية: تعادل الأهلي مع الاتحاد السكندري 38-38
الفترة الثالثة: تقدم الأهلي على الاتحاد السكندري 57-56
الفترة الرابعة: فوز الاتحاد السكندري على الأهلي بنتيجة 70-76.

فريق سلة الأهلي فريق سلة الاتحاد السكندري دوري سوبر السلة الاتحاد بطلا لدوري سوبر السلة