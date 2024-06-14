وكيل صحة الإسماعيلية تهنئ العاملين بديوان عام المديرية بحلول عيد الأضحى المبارك

قامت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية يرافقها الدكتورة رضوى جنيد مدير إدارة الطب العلاجى، بجولة بمقر ديوان عام مديرية الصحة؛ لتوجيه التهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك، حيث قامت بالمرور وتحية جميع العاملين بمختلف إدارات ديوان المديرية.

وأبدى العاملين بديوان المديرية سعادتهم بتلك اللفتة الطيبة ومدهم بالروح الإيجابية، فيما أشادت الدكتورة ريم مصطفى بجهود جميع العاملين خلال الفترة السابقة ومشددةً على أهمية الالتزام وتكاتف الجميع وبذل المزيد من الجهد لتطوير منظومة العمل بالمديرية.

وفى سياق متصل أكدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة؛ بأنه بناء على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ووفق خطة التأمين الطبي خلال أيام الأعياد، سيتم انعقاد غرفة الأزمات الفرعية بالمديرية بالتنسيق مع غرفة الأزمات الرئيسية بديوان عام محافظة الإسماعيلية طوال أيام العيد للإبلاغ عن أي شكاوى أو بلاغات على مدار الساعة، كما سيتم تكثيف المرور والمتابعة الدورية للمنشآت الصحية خلال فترة الأعياد للتأكد من جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.