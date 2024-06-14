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الجمعة 14 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فلسطين.. 12 شهيدا جراء قصف الاحتلال مناطق متفرقة في مدينة غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية،اليوم الجمعة، باستشهاد 12 فلسطينيا جراء القصف المستمر للاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في مدينة غزة خلال الساعات الماضية.

شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية عنيفة على منزلًا في مخيم الشاطيء غرب مدينة غزة، ونتج عن تلك الاستهداف استشهاد 9 مواطنين فلسطينيين بينهم نساء وأطفال.

ومساء أمس الخميس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، طفل فلسطيني من مدينة جنين أثناء مروره عبر حاجز عسكري عند المدخل الجنوبي لمدينة جنين، واقتحمت قوات الاحتلال قريتي زبوبا ورمانة، غرب جنين، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

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