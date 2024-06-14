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الجمعة 14 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

3 شهداء جراء قصف منزل لعائلة "البكري" قرب دوار حيدر غرب مدينة غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية،اليوم الجمعة، باستشهاد 3 مواطنين فلسطينيين جراء قصف منزل لعائلة "البكري" قرب دوار حيدر غرب مدينة غزة.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، أن الهجمات التي شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على أماكن متفرقة في قطاع غزة، خلال الساعات القليلة الماضية، نتج عنها استشهاد 12 مواطنا فلسطينيا وعدد من الجرحى.

شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية عنيفة على منزلًا في مخيم الشاطيء غرب مدينة غزة، ونتج عن تلك الاستهداف استشهاد 9 مواطنين فلسطينيين بينهم نساء وأطفال.

ومساء أمس الخميس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، طفل فلسطيني من مدينة جنين أثناء مروره عبر حاجز عسكري عند المدخل الجنوبي لمدينة جنين، واقتحمت قوات الاحتلال قريتي زبوبا ورمانة، غرب جنين، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

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