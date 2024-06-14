حملات مكثفة على محال الجزارة وشوادر الذبح بالقصاصين

صرحت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، بأن إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة شنت حملة على بعض المنشآت الغذائية بمدينة القصاصين.

وشمل الحملة تكثيف المرور على الأسواق ومنافذ بيع اللحوم المصنعة، والمجمدة، ومحلات الجزارة، وشوادر اللحوم، والمجازر، والتأكد من مدى استيفائها للاشتراطات الصحية، وعرض اللحوم بطريقة صحية وسليمة ومراقبة نقل اللحوم في سيارات مستوفية للاشتراطات الصحية للتأكد من سلامة الغذاء حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

يأتى ذلك تطبيقًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية تزامنًا مع استعدادات الاحتفال بعيد الأضحى،للتأكد من وصول غذاء آمن للمواطنين.

وأوضحت وكيل وزارة الصحة أن جهود الحملة التى شملت المرور على عدد 13 شادر جزارة ومحل لحوم وتم سحب عدد 2 عينة أغذية أسفرت عن تحرير عدد 14 محضر جنحة لعدم وجود شهادات صحية والعرض في الشوارع والنقل بسيارات غير مستوفية للاشتراطات والتوصية بالغلق الإداري لمنشأة لإدارتها بدون ترخيص ونقص شديد في الاشتراطات الصحية وذلك طبقا للقوانين والقرارات الوزارية فى هذا الشأن للمخالفات المضبوطة.

تمت الحملة تحت إشراف دكتورة مى سامى مدير إدارة الطب الوقائي وبرئاسة دكتورة سمر حامد مدير إدارة مراقبة الأغذية والدكتور محمد إبراهيم مدير إدارة القصاصين الصحية وبالتنسيق مع رئاسة مجلس مدينة القصاصين الجديدة والطب البيطري وإدارة تموين القصاصين.

وأكدت دكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة على استمرار الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية على مستوى المحافظة، وإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومراجعة ما يتم تقديمه للمواطنين وتطهير الأسواق من السلع المنتهية الصلاحية.