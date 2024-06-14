الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو هاجم مبنى في جناتا ردًا على هجمات حزب الله

أعلن الجيش الإسرائيلي،اليوم الجمعة، أن سلاح الجو التابع له هاجم مبنى في جناتا في صور ردًا على هجمات حزب الله.

وأفاد إعلام لبناني، بسقوط شهيد و10 مصابين جراء استهداف طائرات إسرائيلية لمبنى سكني في جناتا قضاء صور جنوب لبنان.

ومنذ قليل، قالت وسائل إعلام لبنانية أن هناك 7 جرحى من المدنيين هي الحصيلة الأولية للهجوم الجوي الإسرائيلي على بلدة جناتا في جنوب لبنان.

شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية استهدفت أطراف بلدة دير قانون النهر في جنوب لبنان، ولم يتم حتى الآن معرفة إجمالي عدد المصابين جراء تلك الاستهداف.