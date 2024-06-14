احتفالًا باليوم العالمي.. انطلاق ماراثون للدراجات الهوائية بالمنيا ورأس البر

أوضح الدكتور وليد الشاذلي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بدمياط اليوم، أن إشارة بدء الماراثون، أطلقها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس على مستوى محافظات الجمهورية.

ويأتي الماراثون على هامش احتفالية شباب مصر، التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة بساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفي إطار حرص الوزارة على تنظيم فعاليات رياضية متنوعة وتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة.

وكانت قد انطلقت فعاليات ماراثون الدراجات الهوائية، في مدينة رأس البر، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة "الإدارة المركزية للتنمية الرياضية" الإدارة العامة للقاعدة الشعبية " والاتحاد المصري للدراجات، وذلك احتفالا باليوم العالمي للدراجات.

وأضاف "الشاذلي"، أن الماراثون يهدف إلى تعزيز روح المنافسة والتحدي بين المشاركين، وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في الأنشطة الرياضية، وتعزيز الصحة واللياقة البدنية، وتوفير بيئة آمنة ومناسبة لممارسة هذه الرياضة، ويأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بنشر الرياضة في أنحاء الجمهورية، للحفاظ على الصحة العامة، ومعدلات اللياقة البدنية لجميع المواطنين وجعل الرياضة أسلوب حياة وتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة وخاصةً رياضة الدراجات، ويأتي ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وبحضور عماد الدين العجوز، مندوبا عن وزارة الشباب والرياضة، وعبده الشعراوي وكيل المديرية للرياضة، وعمرو شروش مدير ادارة تنفيذ البرامج والمشروعات الرياضية.

كما أطلقت إدارة الشباب والرياضة بملوى، التابعة لمديرية الشباب والرياضة بالمنيا، اليوم الخميس، ماراثون للدراجات الهوائية، احتفالا باليوم العالمى للدراجات، وقال مندي عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا: شارك في الماراثون عدد من لاعبين وممارسين الدراجات من فريق دراجو المنيا بإدارة شباب ملوى بالتعاون مع الاتحاد المصرى للدراجات وبمشاركة عدد كبير من أعضاء الهيئات الشبابية والرياضية وقد وصل عدد المشاركين إلى 250 مشارك من الشباب والطلائع.

وأضاف مندى: أشرف على الماراثون الدكتور رجب عبدالعظيم، مدير إدارة شباب ملوى والعاملين بالإدارة ومراكز شباب ناصر ملوى، اتقا، ديروط، أم نخلة، دروة، الروضة، قلندول، العرين البحرى.

وانطلق الماراثون من أمام مركز شباب ناصر ملوى حتى مدخل ملوى، وقدم عكاشة الشكر للمشاركين وحثهم على المشاركة في أنشطة الهيئات الشبابية والرياضية على مستوى المحافظة، وقضاء إجازة العيد داخل الهيئات لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية وكذلك أماكن الترفيه وحمامات السباحة.