عاصفة رملية عملاقة على سطح المريخ تشير لآثار حياة قديمة هناك

في أحدث التطورات المذهلة في مهمة استكشاف المريخ التي تقوم بها وكالة ناسا، قام الروفر بيرسيفيرانس بالكشف عن ظاهرة فريدة من نوعها على سطح الكوكب الأحمر.

وُرصدت عاصفة رملية ضخمة تعد واحدة من أبرز العواصف التي شهدها المريخ، حيث امتد ارتفاعها إلى حوالي 1.2 ميل (2 كيلومتر)، مع رؤية الجزء السفلي منها في الفيديو المثير المرفق. تجدر الإشارة إلى أن العواصف الرملية تحدث بشكل شائع على سطح المريخ، ولكن هذه العاصفة الضخمة تجاوزت كل التوقعات بعرض يبلغ حوالي 200 قدم.

هذا الاكتشاف يمثل إضافة هامة للفهم البيئي والجوي للمريخ، حيث قام الروفر بيرسيفيرانس بتصوير العاصفة وتسجيل حركتها بسرعة 12 ميل في الساعة. تم تسريع الفيديو المكون من 21 إطارًا لتظهير تفاصيل هذه الظاهرة الفريدة.

وتأتي هذه الاكتشافات في إطار مهمة الروفر بيرسيفيرانس في استكشاف حوض جيزيرو على المريخ، والذي كان يحتضن نهرًا قديمًا ومن المرجح أنه كان يحمل مياهًا.

وعلى الرغم من أن المريخ أصبح اليوم عالمًا خاليًا من المياه وجافًا تمامًا، إلا أن الباحثين يعتقدون أن المعادن المتبقية على الشاطئ القديم قد تكون مثالية للحفاظ على آثار حياة قديمة إذا كانت قد وجدت.

التفت الروفر الآن إلى منطقة يشتبه فيها علماء الكواكب بأنها كانت تشهد وجود مياه بحيرة قديمة قبل حوالي 3 مليار سنة. هذه المنطقة قد تكون المفتاح لاكتشاف آثار حياة قديمة على المريخ، مما يزيد من إثارة البحث والاستكشاف.

وكانت وكالة ناسا تعتزم الاستمرار في استكشاف المريخ بجهد لفهم تاريخه الجيولوجي وبيئته القديمة والحالية، مع التركيز على البحث عن أدلة على وجود حياة سابقة أو حالية. وتشمل خططها المستقبلية استكشاف أجرامًا سماوية أخرى في النظام الشمسي، مثل أقمار زحل (مثل إنسيلادوس) وأقمار المشتري (مثل أوروبا)، حيث يمكن أن تكون الظروف مناسبة لوجود الحياة.

