8 مليارات جنيه لتسمين نصف مليون رأس بتلو ضمن «حياة كريمة».. خبراء: يستهدف التقليل من فاتورة الاستيراد

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي أن إجمالي ما تم تمويله لمشروع البتلو حتى الآن أكثر من 8 مليار و40 مليون جنيه لتربية وتسمين ما يزيد عن 493 ألف رأس ماشية سواء كانت عجول لإنتاج اللحوم أو عجلات عالية الإنتاجية لتوفير اللحوم والألبان لحوالي 42،760 مستفيد.

من جانبه قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة فى تصريحات صحفية، إنه يمكن الاستفادة من المشروع القومي للبتلو من خلال التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعي مصري أو بنك أهلي مصري المنتشرين على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية.

حيث تم اطلاق مبادرة البنك المركزي بمنح قروض للمربين عن طريق البنك الزراعي المصري بفائدة 5% ويتم من خلالها منح المربى مبلغ 10 آلاف جنيه عن كل رأس من الماشية و5 ألاف جنيه لتغذيتها بجانب تنفيذ القرار الوزاري رقم 72 لسنة 2017 بحظر ذبح عجول الأبقار والجاموس قبل وزن 400 كيلو جرام.

وأشار رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية الى انه يتم التنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الزراعة والطب البيطري على مستوى محافظات الجمهورية لتكثيف المتابعات الميدانية على المستفيدين من المشروع القومي للبتلو، مع توفير كافة أوجه الرعاية البيطرية والصحية ودراسة أي مشكلات تواجه المستفيدين على أرض الواقع والعمل على تذليلها فى مهدها.

وفي هذا السياق يقول الدكتور عبد الله ممدوح طبيب بيطري، أن الفترة الماضية شهدت أزمات عديدة فيما يخص الثروة الحيوانية لأسباب عديدة من بينها الامراض التي انتشرت بكثرة مما أثر بالسلب علي الثروة الحيوانية الي جانب ارتفاع أسعار الأعلاف التي أدت الي ارتفاع كبير في أسعار اللحوم.

وأضاف ممدوح في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، أن تمويل مشروع البتلو وزيادته خلال الفترة المقبلة يوفر اللحوم بأسعار مناسبة مؤكدا أن زيادة المعروض يؤدي الي تقليل الأسعار لذلك فأن خطوة الاهتمام بمشروع البتلو خطوة مهمة للغاية خاصة في ظل ارتفاع صادرات اللحوم من الخارج.

وفي نفس السياق يقول الدكتور طارق محمود استاذ بمركز البحوث الزراعية، أن احياء مشروع البتلو له فوائد عديدة يستفيد منه الجميع سواء كان المربي او المواطن او الدولة موضحًا أن زيادة الاهتمام بالثروة الحيوانية خلال المرحلة المقبلة يعد نقلة نوعية لمصلحة المربي والعاملين بالحقل الزراعي.

وأضاف محمود في تصريحاته لـ "البوابة نيوز"، لدينا امكانيات كبيرة في مجال الزراعة والثروة الحيوانية لكن لم يتم استغلالها بالشكل الصحيح موضحًا أن توفير الامكانيات اللازمة للفلاح والمربي ومدهم بجميع المتطلبات التي يحتاجونها يعمل علي زيادة الانتاج وتقليل الواردات وزيادة الصادرات المصرية للخارج.