رئيس مدينة سفاجا: إنشاء محطة مياه بقدرة 10 آلاف متر مكعب

اكد اللواء ياسر شعبان رئيس مدينة مدينة سفاجا، اليوم الاثنين، انتهاء قريبا من أزمة نقص مياة الشرب، مشيرا الي انه تم الاتفاق مع الشركة القابضة لمياه الشرب، علي انشاء محطة مياة بقدرة 10 الف متر مكعب.

واشار شعبان، في تصريحات خاصة ل البوابة نيوز، ان بدء الحفر في انشاء المحطة يبدأ، غدا الثلاثاء حسب ما تم الاتفاق عليه. ، مؤكدا، أن المحطة الجديدة بسعة 10 الف متر مكعب من مياة الشرب،



وكشف رئيس المدينة، أن سفاجا البلد تحتاج الي 17 الف متر مكعب مياة شرب، بخلاف القري والمنشئات السياحية، موضحا، ان السبب في الازمة هو التسريبات التي اكتشفها لجنة متخصصة، وذلك في خط المياة المغذي للمدينة، وتصل نسبة الفقد من المياة نتيجة التسريبات الي 9 الف متى مكعب ويصل الي المدينة بعد التسريبات ما يقرب من 8 الف متر مكعب فقط.

وكانت لجنة متخصصة قد زات مدينة سفاجا عقب عدة شكاوي من الاهالي عن نقص مياة الشرب، وقامت اللجنة بتفقد خط المياة الواصل الي المدينة، ولاحظة اللجنة وجود تسريبات في الخط تصل الي 9الف متر مكعب مياة ما ادي الي مشكلة نقص مياة الشرب في مدينة سفاجا،

وجاء تقرير اللجنة بعد توصيات من رئيس المدينة باكتشاب تسريبات في الخط الواصل للمدينة ما يقرب من 9 الف متر فقد، واوصت اللجنة سرعة انشاء محطة مياة جديدة لسد عجز المدينة من مياة الشرب.



وتحتاج المدينة، الي محطة بقدة 20 الف متر مكتب لسد العجز للاهالي والقري السياحة، وتحتاج القري والمنشئات السياحية الي 10 الف متر مكعب من مياة الشرب بالاضاف الي 17 الف متر مكعب لأهالي، ويصل للمدينة 8 الاف متر مكعب فقد بخلاف 10 الف للقري والمنشئات السياحية.