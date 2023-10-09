"تعليم مطروح" تحصد المركز الثاني جمهوريا في مسابقة مركز تنمية القدرات

أعلن عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الاثنين، فوز توجيه عام التربية الموسيقية المركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقات مراكز تنمية القدرات الموسيقية لصيف 2023.

وأشاد وكيل الوزارة بإنجاز التربية الموسيقية وحصول «تعليم مطروح» على المركز الثاني على مستوى الجمهورية، موجها الشكر والتقدير لإيناس رمزي الموجه العام وموجهي المادة، داعيا الموجهين والمعلمين لبذل مزيد من الجهد والإخلاص والتفاني في العمل للحفاظ على المستوى المتقدم والمتميز لطلبة وطالبات تعليم مطروح في كافة الانشطة والتطلع دائماً لمراكز أفضل ومستوى أعلى.

وأوضح مدير المديرية أن حصول مطروح على المراكز الأولى جمهورياً في عديد من المسابقات المركزية بأنشطة الموسيقى والمسرح والإلقاء الشعري والتحدث بالفصحى والتربية الاجتماعية والتربية الرياضية والكشفية، يعد نتيجة جهد متواصل طوال العام فى تدريب أبناؤنا الطلاب الموهوبين واستمرارا لسلسلة الإنجازات التي حققها «تعليم مطروح» خلال العامين الماضيين.

وأشار وكيل الوزارة أن تعليم مطروح حريص على تقديم كافة أوجه الدعم وتوفير المناخ التربوي المناسب لجميع الطلاب المتميزين والموهوبين، وتحفيزهم وتكريمهم من أجل تشجيعهم مما يساهم في تفوقهم وتميزهم علميا وثقافيا وفنيا.

وأكد شحاتة، أن تعليم مطروح زاخر بالمواهب الطلابية، موجها بمواصلة انتقاء الطلاب الذين لديهم المواهب الفطرية والعمل على صقلها ورعايتها مع انطلاق العام الدراسي.

وأهدى وكيل تعليم مطروح إنجاز التربية الموسيقية إلى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، لدعمه المستمر للمنظومة التربوية وحرصه الدائم على تحقيق التميز العلمي والتفعيل النموذجي للأنشطة التربوية.