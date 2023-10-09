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الإثنين 09 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

"يديعوت أحرونوت": عدد القتلى الإسرائيليين قد يرتفع إلى 1000

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي
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كشفت مصادر صحفية إسرائيلية، إن عدد القتلى الإسرائيليين جراء العملية العسكرية التي نفذتها حماس مؤخرا قد يرتفع إلى 1000، حسبما أفادت فضائية سكاي نيوز عربية.

فيما ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي المكثف على قطاع غزة إلى 436 شهيدا.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية في تقرير لها إن عدد القتلى الإسرائيليين جراء العملية العسكرية التي نفذتها حماس مؤخرا قد يرتفع إلى 1000.

وبينما أكد الجيش الإسرائيلي أن عدد الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس تجاوز 100 أسير، قالت يديعون أحرونوت إن العدد قد يصل إلى 150.

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جيش الاحتلال الإسرائيلي حركة حماس الأراضي الفلسطينية
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