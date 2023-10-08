النائبة حياة خطاب: دور مصر تجاه القضية الفلسطينية تاريخي لا يقبل المزايدات

أشادت الدكتورة حياة خطاب عضو مجلس الشيوخ، بالتحركات التي تجريها القيادة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، سواء على المستوى الاقليمي والدولي لوقف التصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأكدت خطاب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الأحد، أن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية ثابت وتاريخي وداعم دائما وأبدًا للقضية الفلسطينية، قائلة أن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية لا يقبل المزايدات وأن مصر دائما وابدا لها الدور الرئيسي في الحل السلمي للقضية الفلسطينية.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الجهود المصرية في القضية الفلسطينية واضحة لوقف العنف وحقنا للدماء، وأن مصر تنادي بالسلام وممارسة الجانبين أقصى درجات ضبط النفس حقنا للدماء، وهو ما ظهر في الكم الهائل من الاتصالات التي أجراها أو تلقاها الرئيس السيسي منذ أمس حتى اليوم وكذلك الاتصالات المتبادلة من وزير الخارجية سامح شكري بمختلف الأطراف الاقليمية والدولية لتحقيق التهدئة.

وشددت النائبة حياة خطاب، على ضرورة واهمية الاتصالات المكثفة التي تجريها مصر على كافة المستويات لاحتواء الأزمة الحالية، والتي جاءت من اجل توحيد الجهود واتساقها وتجنيب المنطقة المزيد من عوامل التوتر وعدم الاستقرار، والحيلولة دون خروج الوضع عن السيطرة.