جامعة الأقصر تحتفل باليوبيل الذهبي لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.. صور

نظمت جامعة الأقصر، اليوم الأحد، احتفالية كبرى بمناسبة اليوبيل الذهبي وذكرى مرور 50 عاماً على انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، تحت رعاية الدكتور حمدي محمد حسين رئيس الجامعة، وذلك بمقر كلية الطب بمدينة طيبة الجديدة شمال المحافظة.

حضر الاحتفالية، المقدم محمد جمال عمار، مدير التربية العسكرية بالجامعة، والمهندس رضوان عبدالرشيد رئيس جهاز مدينة طيبة، والمهندس إيمان شبيب نائب رئيس الجهاز، بمشاركة طلاب وطالبات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس وعمداء ووكلاء الكليات.

بدأ الحفل، بتحية العلم، ثم تلاوة بعض آيات القرأن الكريم تلاها الطالب بكلية الفنون الجميلة محمد عباس، أعقبها كلمة لرئيس الجامعة ثم كلمة لمدير التربية العسكرية عن إنجازات حرب أكتوبر والذكرى الخمسين للنصر، ثم ختاماً بالسلام الجمهوري.

وقدم رئيس جامعة الأقصر، خلال كلمته التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والقوات المسلحة المصرية الباسلة والشعب المصري العظيم بهذا اليوم المجيد، معرباً عن سعادته وفخره في المشاركة في الاحتفال بأعظم انتصارات مصر في عصرنا الحديث، في يوم سيبقي خالداً في ذاكرة الوطن جيلاً بعد جيل، ليكون معبراً عن شجاعة وبطولات أبنائه الذين جادوا بأرواحهم فداءً له، ليفرضوا واقعاً جديداً يشق طريق السلام والاستقرار، وصولاً لبناء الجمهورية جديدة.

وقال الدكتور حمدي محمد حسين، أن الجامعة تحرص كل عام على الاحتفال بهذه الذكرى المجيدة التي أعطت درسًا نموذجيًا يُحتذى به في فنون الحرب والمعارك، وشهدت براعة التخطيط الاستراتيجي والقيادة الحكيمة التي استخلصت العبر والدروس.

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