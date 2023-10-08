الدوري الألماني.. مرموش يقود هجوم فرانكفورت أمام هوفنهايم

أعلن أوليفر جلاسنر المدير الفني لنادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، الذي يضم بين صفوفه المهاجم المصري عمر مرموش، تشكيل فريقه الأساسي أمام هوفنهايم، في إطار منافسات الدوري الألماني.

ويستضيف فريق آينتراخت فرانفكورت، ضيفه هوفنهايم على ملعب دوتش بانك بارك، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، في إطار منافسات الجولة السابعة من البطولة.

واعتمد جلاسنر على عمر مرموش لقيادة هجوم الفريق الألماني إلى جانب كل من لوكاس سيلفا وجيسيك نجانكام.

ويبدأ فرانكفورت المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: كيفن تراب

خط الدفاع: روبن كوخ - وليان باتشو - أوريليو بوتا - فيليب ماكس

خط الوسط: فارس شعيبي - هوجو لارسون - إلياس السخيري

خط الهجوم: عمر مرموش - لوكاس سيلفا - جيسيك نجانكام

