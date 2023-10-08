خبير عسكري: المقاومة الفلسطينية فاجأت الاحتلال الإسرائيلي والعالم أجمع

قال اللواء رفعت مكي، الخبير العسكري، إن المقاومة الفلسطينية بدأت أعمالها ضد الاحتلال الإسرائيلي يوم السبت بصورة مماثلة للجيش المصري؛ لأن اليهود لا يعملون في هذا اليوم، وفي نفس شهر أكتوبر، مشيرًا إلى أن أعمال المقاومة رسالة بأن الحق الفلسطيني سيعود، وأن مصير اليهود إلى الزوال والهجرة العكسية.



وأضاف "مكي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد العوضي، ببرنامج "النبض العربي"، المذاع على "صدى البلد"، أن المقاومة الفلسطينية فاجأت الاحتلال الإسرائيلي والعالم أجمع، معقبًا: "غزة بالنسبة للإسرائيليين تحت التليسكوب 24 ساعة، ورغم ذلك لم يسطع الاحتلال أو المخابرات الإسرائيلية الكشف عن الهجوم، وهذا أسعدنا، ولكن يجب الحذر لأن الحرب قد تمتد، فمن الممكن أن ينضم حزب الله لأعمال المقاومة وسوريا أيضًا، خاصة وأن الطيران الإسرائيلي اخترق سوريا بصورة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، ولم يحترم سيادة الدولة السورية".

