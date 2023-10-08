بلينكن: الولايات المتحدة "تعمل بجهد" لتأكيد التقارير عن وجود أمريكيين بين القتلى في إسرائيل

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، إن المسؤولين الأمريكيين تلقوا تقارير تفيد بمقتل العديد من الأمريكيين في إسرائيل نتيجة لهجمات المقاومة الفلسطينية.

وفي مقابلة متلفزة نقلت عنها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أكد بلينكن إن الولايات المتحدة تعمل على التحقق من تلك التقارير، عندما سئل عما إذا كان الأمريكيون قتلوا أو اختطفوا في إسرائيل، قائلا: "نعم، لدينا تقارير تفيد بمقتل العديد من الأمريكيين".

وأضاف "نحن نبذل جهدا إضافيًا للتحقق من ذلك"، مشيرا إلى أنه "في الوقت نفسه، هناك تقارير عن أمريكيين مفقودين، ونحن نعمل مرة أخرى على التحقق من تلك التقارير".

وتأتي تعليقات بلينكن بعد أن شنت المقاومة الفلسطينية أكبر هجوم على إسرائيل منذ عقود يوم السبت، ما أسفر عن مقتل ما يقدر بنحو 600 إسرائيلي، وفقا للتقارير الإعلامية.