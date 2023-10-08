اللجنة العامة لاتنتخابات الأطباء: الانتخابات ستقام تحت إشراف قضائى كامل

دعا الدكتور عماد سمير عضو مجلس نقابة الأطباء وعضو اللجنة العامة لانتخابات الأطباء، جموع الأطباء للاشتراك في الانتخابات بالادلاء بأصواتهم يوم الجمعة القادم، مؤكدا أنه سيتم فتح اللجان الانتخابية بجميع المحافظات من الساعة 9 صباحا وحتي الـ 5 مساء.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة العامة للانتخابات اليوم بدار الحكمة.

وأكد الدكتور مصطفي عشوب رئيس اللجنة العامة للانتخابات، أن حضور جموع الأطباء للإدلاء بأصواتهم يوم الانتخابات سيكون دليل قوي علي نجاح العملية الانتخابية وبالتالي نجاح للنقابة وتمثيل جيد لجمعيتها العمومية.

وأوضح أن انتخابات الأطباء تحكمها قوانين ولوائح وأعراف والجميع ملتزم بها حتي تخرج العملية الانتخابية بصورة لائقة وفي أحسن حال.

وأكد عشوب أنه تم تشكيل لجنة الانتخابات من قبل مجلس النقابة العامة للأطباء في شهر مايو الماضي وقد تم فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي، على مقعد النقيب العام ومقاعد عضوية مجالس النقابة العامة، ومقعد النقيب الفرعي ومقاعد عضوية مجالس النقابات الفرعية، يوم الثلاثاء الموافق 20 يونيو، وتم غلق باب الترشح يوم الجمعة 30 يونيو 2023. وذلك بالنقابة العامة والنقابات الفرعية، وتم تلقي 438 طلب ترشح للنقابات الفرعية و140 طلب ترشح للنقابة العامة

وأشار إلى أنه تم اعلان اسماء المرشحيين الابتدائية يوم الجمعة 7 يوليو وتم فتح باب الطعون من الاثنين 10 يوليو وحتي الجمعة 14 يوليو، وقد تلقت لجنة الانتخابات عدد 14 طعن وتم دراسة جميع الطعون وتم الفصل فيها، وتم اعلان نتيجة الطعون وأسماء المرشحين بعد نتيجة الطعون يوم الثلاثاء 18 يوليو 2023 م، وتم فتح باب التنازلات من السبت 22 يوليو وحتي الخميس 27 يوليو، وتم اعلان القائمة النهائية يوم الخميس 10 أغسطس 2023م وجاء عدد المرشحيين للنقابة العامة 77 مرشح و324 مرشح للفرعيات.

وأشار أن لجنة الانتخابات تقوم حاليا بتجهيز الكشوفات والمقرات الانتخابية بالتعاون مع النقابات الفرعية استعدادا ليوم الانتخابات والتي ستجرى يوم الجمعة 13 أكتوبر 2023 بمقار النقابات الفرعية والتي تم الاعلان عنها في وقت سابق.

واكد الدكتور مصطفي عشوب ان العملية الانتخابية سوف تقام تحت إشراف قضائى كامل من مستشاريين من النيابة الإدارية وذلك بداية من فتح اللجان الانتخابية وحتي فرز الأصوات ومن ثم اعلان النتيجة.

ورحب الدكتور مصطفي عشوب بجميع منظمات وهيئات المجتمع المدني الراغبين في الإشراف علي انتخابات الاطباء وكذلك وكلاء المرشحيين وذلك تاكيدا علي عدالة ونزاهة العملية الانتخابية.