برنامج الغذاء العالمي: اليابان قدمت 200 مليون ين مساعدات غذائية لموزمبيق

أكد برنامج الأغذية العالمي تقديم اليابان مساعدات لموزمبيق بقيمة 1.5 مليون دولار (200 مليون ين ياباني) تشمل الأرز والأسماك المعلبة في وقت حرج يعاني 3.3 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي الحاد في البلاد.

وقالت كيمورا هاجيمي، سفيرة اليابان في موزمبيق: "هذه المساهمة الغذائية الجديدة، مع شراكة وثيقة مع برنامج الأغذية العالمي، تعكس التزامنا القوي تجاه موزمبيق وصداقتنا".

وأوضح بيان برنامج الغذاء انه منذ عام 2017، تسبب الصراع في شمال موزمبيق في معاناة لا حصر لها، مما أدى إلى خسائر مأساوية في الأرواح وسبل العيش إذ أجبرت الأزمة عددًا لا يحصى من العائلات على ترك منازلهم وأراضيهم، في حين عاد حوالي 570 ألف شخص إلى ديارهم، لا يزال أكثر من 850 ألف شخص مشردين داخليًا فيما تحتاج كلتا المجموعتين إلى دعم مستمر لإعادة بناء حياتهما واستعادة اكتفائهما الذاتي.

وقالت أنتونيلا دابريل، المديرة القطرية لبرنامج الأغذية العالمي في موزمبيق: "مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتصاعد التكاليف التشغيلية، يتعين على المتضررين من الصراع تحمل مصاعب أكبر... نعرب عن خالص امتناننا لشعب اليابان، الذي كان باستمرار قدوة من خلال مد يد العون لسكان موزمبيق".

ولفت إلى أن حكومة اليابان من أهم شركاء المساعدة لبرنامج الأغذية العالمي في موزامبيق فيما ارتفعت المساهمة الأخيرة، وهي الثالثة هذا العام، ليبلغ مجموع مساهمات اليابان في أنشطة برنامج الأغذية العالمي في موزمبيق إلى 24.7 مليون دولار في السنوات الأربع الماضية.