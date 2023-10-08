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الأحد 08 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الوعي الأثري بالفيوم يقوم بزيارة مدرسة التمريض الثانوية بنات "صور"

جانب من الندوة
جانب من الندوة
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قامت إدارة الوعى الآثري بمنطقة آثار الفيوم بالتعاون مع وزارة الصحة تحت رعاية وكيل وزارة الصحة الدكتور حاتم جمال.

وأوضحت مديرة ادارة الوعى الاثرى نرمين عاطف، ان الأدارة قامت  بزيارة مدرسة التمريض الثانوية بنات بالفيوم وإلقاء الضوء عن  أهم المناطق الأثرية بمحافظة الفيوم.

وتناولت الإدارة الحديث عن هرم اللاهون بين الماضي والحاضر وإبراز الأهمية التاريخية والاثرية للمنطقة، كما تناولت الأدارة ايضا الحديث عن حجر رشيد واهمية الكتابة المصريه القديمة.

وقامت الإدارة بعرض فيديو يوضح انجاز الإدارة واهم اهدافها واهم الندوات المجتمعية والزيارات الأثرية التي قامت بها إدارة الوعى الأثرى.

واضافت نرمين عاطف مديرة ادارة الوعى الأثرى ان الأدارة قامت  بعمل ورش عمل فنية عن الكتابة الهيروغليفية وكتابة اسماء الطالبات بالهيروغليفي وقامت ايضا بعمل ورش تلوين لبعض الرسومات التى تعبر تاريخ وحضارة مصر القديمة.

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الوعي الآثري بالفيوم زيارة مدرسة التمريض الثانوية بنات منطقة اثار الفيوم الفيوم
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