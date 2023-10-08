الوعي الأثري بالفيوم يقوم بزيارة مدرسة التمريض الثانوية بنات "صور"

قامت إدارة الوعى الآثري بمنطقة آثار الفيوم بالتعاون مع وزارة الصحة تحت رعاية وكيل وزارة الصحة الدكتور حاتم جمال.

وأوضحت مديرة ادارة الوعى الاثرى نرمين عاطف، ان الأدارة قامت بزيارة مدرسة التمريض الثانوية بنات بالفيوم وإلقاء الضوء عن أهم المناطق الأثرية بمحافظة الفيوم.

وتناولت الإدارة الحديث عن هرم اللاهون بين الماضي والحاضر وإبراز الأهمية التاريخية والاثرية للمنطقة، كما تناولت الأدارة ايضا الحديث عن حجر رشيد واهمية الكتابة المصريه القديمة.

وقامت الإدارة بعرض فيديو يوضح انجاز الإدارة واهم اهدافها واهم الندوات المجتمعية والزيارات الأثرية التي قامت بها إدارة الوعى الأثرى.

واضافت نرمين عاطف مديرة ادارة الوعى الأثرى ان الأدارة قامت بعمل ورش عمل فنية عن الكتابة الهيروغليفية وكتابة اسماء الطالبات بالهيروغليفي وقامت ايضا بعمل ورش تلوين لبعض الرسومات التى تعبر تاريخ وحضارة مصر القديمة.

2807ea5c-ca57-424c-8dc5-eb9eb719b80b

aafe5a2d-b387-4d6e-b38e-54a4b04437a6

b329911a-7cb5-48e7-9eb8-bad4d0e1a8a0