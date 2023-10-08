أعلن إيمانول الغواسيل المدير الفنى لفريق ريال سوسييداد، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره أتلتيكو مدريد، وذلك بعد قليل على ملعب " سيفيتاس ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.
وجاء تشكيل فريق ريال سوسييداد كالتالى:
حراسة المرمى: أليخاندرو ريميرو.
خط الدفاع: هماري تراوري، إيغور زوبيلديا، روبين لو نورماند، ايهين مونيوز.
خط الوسط: برايس مينديز، مارتن زوبيميندي، ميكيل ميرينو، اندير بارينتشيا.
خط الهجوم: تاكيفوسا كوبو، ميكيل أويارزابال.
يحتل فريق اتلتيكو مدريد المركز الخامس برصيد 16 نقطة، بينما يحتل فريق ريال سوسييداد المركز السادس برصيد 15 نقطة.
البوابة سبورت
الدورى الإسبانى.. كوبو وأويارزابال يقودان هجوم سوسييداد أمام أتلتيكو مدريد
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أعلن إيمانول الغواسيل المدير الفنى لفريق ريال سوسييداد، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره أتلتيكو مدريد، وذلك بعد قليل على ملعب " سيفيتاس ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.
أعلن إيمانول الغواسيل المدير الفنى لفريق ريال سوسييداد، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره أتلتيكو مدريد، وذلك بعد قليل على ملعب " سيفيتاس ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.