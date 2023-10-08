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الأحد 08 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدورى الإسبانى.. كوبو وأويارزابال يقودان هجوم سوسييداد أمام أتلتيكو مدريد

سوسييداد
سوسييداد
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أعلن إيمانول الغواسيل المدير الفنى لفريق ريال سوسييداد، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره أتلتيكو مدريد، وذلك بعد قليل على ملعب " سيفيتاس ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.
وجاء تشكيل فريق ريال سوسييداد كالتالى:
حراسة المرمى: أليخاندرو ريميرو.
خط الدفاع: هماري تراوري، إيغور زوبيلديا، روبين لو نورماند، ايهين مونيوز.
خط الوسط: برايس مينديز، مارتن زوبيميندي، ميكيل ميرينو، اندير بارينتشيا.
خط الهجوم: تاكيفوسا كوبو، ميكيل أويارزابال.
يحتل فريق اتلتيكو مدريد المركز الخامس برصيد 16 نقطة، بينما يحتل فريق ريال سوسييداد المركز السادس برصيد 15 نقطة.

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