وزيرة الصحة الفلسطينية: أنهينا التنسيق مع مصر لاستقبال الجرحى وإسرائيل تستهدف المستشفيات

قالت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، إن هناك صمود بطولي من الفلسطينيين بقطاع غزة بعد الأحداث الأخيرة والقصف الإسرائيلي، مناشدة المجتمع المدني أن يقوم بمسؤولياته تجاه القطاع خلال الأيام المقبلة لأن إسرائيل تتأهب لعدوان كبير عليها والآن فلسطين في مرحلة حساسة.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية عبر النشرة الإخبارية على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أنه تم إنهاء التنسيق مع مصر لاستقبال الجرحى الفلسطينيين، مشيرة إلى أن هناك تنسيقا كاملا بين الجهات المعنية في قطاع غزة وحركة حماس، واللجان التابعة لوزارة الصحة في رام الله، لتلبية احتياجات وزارة الصحة والمصابين.ولفتت وزيرة الصحة الفلسطينية، إلى أنه تم إعلان حالة الطوارئ في مستشفيات الضفة الغربية، فضلا عن إرسالهم إلى الدول المانحة لتلقي المزيد من المساعدات اللازمة لعلاج المرضى والمصابين بقطاع غزة، بجانب التواصل مع المنظمات الأممية لتسهيل إدخال المستلزمات الطبية إلى قطاع غزة.

وشددت على أن إسرائيل تتعدى على المستشفيات والكوادر الطبية وسيارات الإسعاف في قطاع غزة دون أي احترام للقانون الدولي.