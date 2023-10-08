الأنبا مرقس يزور مدرسة النصر بالقوصية

زار الأنبا مرقس وليم مطران القوصية للأقباط الكاثوليك السبت، مدرسة النصر الإبتدائية الخاصة بمدينة القوصية، تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد 2023 / 2024 ، وابتهاجاً بحصول المدرسة على شهادة الجودة والاعتماد، للمرة الثالثة فى تاريخها التعليمي .

كان فى استقبال الأب المطران السيد الاستاذ كميل عبده مدير إدارة منطقة اسيوط التعليمية بالجمعية، ونائبه الاستاذ هانى طلعت، والاستاذ نشات محب منسق الجودة بمكتب الجمعية وبحضور السيد الاستاذ ابو المكارم حسن عبدالصابر مدير عام إدارة القوصية التعليمية، والاستاذ على طه مدير التعليم الابتدائي بالقوصية ، والاستاذ دميان غالي مدير المدرسة ، ومينا ممدوح فهيم رئيس مجلس امناء المدرسة، والسادة اعضاء مجلس الأمناء كلا من، محمد محمود عيسى، حاتم شوقى، ايرينى قيصر، صفوت ابوركبة، د.نادى فخرى، جرجس فؤاد، محمد حازم، انور مرزق، عماد مكين، و روميل جميل . فضلاً عن مشاركة السادة المعلمين والعاملين بالمدرسة وتلاميذها الرائعين .

رافق الأنبا مرقس وليم مطران الايبارشية ، فى الزيارة الهامة، الأب اثناسيوس عزيز وكيل عام المطرانية، القمص انطون رزق الله والاب يوحنا ماهر رعاة كاتدرائية قلب يسوع الاقدس بالقوصية ، والراهبة الاخت نادية اسحق .



فى بداية اللقاء تحدث ا . كميل عبده مرحباً بنيافة الأنبا مرقس وليم للمدرسة ، معبراً عن سعادته بدعم الكنيسة الكاثوليكية الدائم لرسالة جمعية الصعيد للتربية والتنمية فى خدمة المجتمع المصري فقد كانت وستظل دائما هي ذراع الكنيسة الكاثوليكية في مجال التربية والخدمات الاجتماعية والتنمية . كذلك أعرب أ . دميان غالي عن فرحه بزيارة الأب المطران للمدرسة واصفاً الحدث السعيد بأنه " اليوم الذى صنعه الرب " كقول المزمور . كذلك تحدث مدير عام الادارة بالقوصية وأكد تقديره الكبير لدور مدارس جمعية الصعيد فى العملية التعليمية وتميز طلابها متمنياً أن تمتد الدراسة بمدارس الجمعية إلى المرحلتين الاعدادية والثانوية . وعن عمل مجلس امناء المدرسة فى خدمة العملية التعليمية لأبناء القوصية تحدث ا. مينا ممدوح عن رؤيته وزملائه بالمجلس في دور المدرسة الداعم لبناء الشخصية المصرية من خلال الانشطة الطلابية المتميزة .

خلال الاحتفالية شهد الأب المطران والحضور الكريم عروض فنية وغنائية من طلاب المدرسة ابرزها اوبريت " الوحدة الوطنية"، وأغنية " صوت بلادي " . وكان قد قامت بتقديم فقرات الاحتفالية المعلمة سالي هابيل والطالب ادم امجد .



وفى كلمته للمعلمين والطلاب والحضور الكريم قال الأنبا مرقس وليم مطران القوصية للأقباط الكاثوليك : “ سعيد جداً ان اكون بينكم اليوم ايها الابناء المباركون ، فأنتم تحملون مستقبل باهر لوطننا العظيم مصر ، اهنئكم بالعام الدراسي الجديد ، كما اهنئكم بالأعياد المباركة التى عشناها الفترة الماضية، عيد رأس السنة القبطية، وعيد المولد النبوي الشريف، وعيد نصر اكتوبر المجيد فى الاحتفالية الذهبية مع مرور خمسين عاماً للنصر ( 1973 – 2023 )” .

وأضاف الأنبا مرقس : " جميل هو نشاطكم ومبهجة جداً حيويتكم التى تقدمون بها الفقرات الفنية الجميلة التى تستثمر بحق قدراتكم ومواهبكم ، استمروا بفرح فى مدرستكم وانشطتكم واجتهدوا فى المذاكرة وتفوقوا لأن التعليم الطريق الأساسي للنجاح وتحقيق الأحلام لنفوسكم ووطنكم، فاجتهدوا ايها الأبناء فى دراستكم فأنتم ترسمون مستقبل مصر الزاهر " .



وللمعلمين قال الأب المطران : " الاخوة الاحباء ، معلمو المدرسة، عظيمة هى رسالتكم وجليل هو دوركم ، انتم مثل رجل الدين عليكم مسئولية كبيرة فى تربية العقل والضمير فالطفل المصري، أعز ما نملك فى حياتنا ، فأعملوا بأمانة واجتهدوا فى رسالتكم بصبركم ، وفقكم الله فى كل عمل وأؤكد لكم دعمنا لكم ومساندتنا لدوركم الرائد فى التربية والتعليم " . كما اشاد الاب المطران بمجلس الامناء القوي والذي يبحث بكل الطرق لنجاح العملية التعليمة بالمدرسة وأوصى بضرورة وجود وحضور الاب يوحنا ماهر كعضو عامل في مجلس الامناء والتعليم المسيحي بالمدرسة .

فى نهاية اللقاء قام الأب المطران والقيادات التعليمية واعضاء مجلس امناء المدرسة بتوزيع شهادات التقدير للسادة المعلمين بالمدرسة تقديراً لدورهم الجليل فى الحصول على شهادة الجودة والاعتماد للمرة الثالثة فى تاريخ المدرسة المشرف .

