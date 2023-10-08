"الصحة الفلسطينية": نعاني نقصا شديدا في الأدوية والمستلزمات الطبية

أكد أشرف القدرة، متحدث وزارة الصحة الفلسطينية، أن الإصابات التي تصل إلى المستشفيات جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة تحتاج إلى تدخلات جراحية عاجلة، مشيرًا إلى أن هناك نقصًا شديدًا في الأدوية والمستلزمات الطبية داخل المستشفيات بالقطاع.

وأشار "القدرة"، خلال مداخلة على شاشة "القاهرة الإخبارية"، إلى استشهاد ثلاثة من أفراد الطاقم الطبي في القطاع جراء القصف المتواصل، مؤكدًا أن جيش الاحتلال يواصل تدمير المستشفيات والمراكز الطبية في القطاع.

ولفت إلى أن شركة الكهرباء في قطاع غزة باتت غير قادرة على إنتاج الكميات اللازمة للمستشفيات، بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل على مناطق القطاع.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة عن استشهاد 256 فلسطينيًا، بينهم 20 طفلاً، وإصابة 1788 آخرين، وفقًا لتحديث وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الأحد.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية ارتفاع حصيلة القتلى إلى 300 والجرحى إلى 1864، منهم 19 حالة موت سريري و326 بحالة خطيرة.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي موقعًا مزيدًا من الشهداء والجرحى في صفوف الفلسطينيين، ودمارا في منازلهم وممتلكاتهم، وبالمؤسسات العامة والخاصة.