قبل افتتاحه.. أبرز معلومات عن معرض تراثنا برعاية السيسي

ينطلق اليوم الأحد معرض تراثنا في مركز مصر للمعارض الدولية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي من 8 لـ 14 أكتوبر.

ونرصد في السطور التالية أبرز المعلومات عن المعرض:

- يضم معرض تراثنا أكثر من 32 حرفة يدوية مصنوعة بمهارة عالية بأيدي مبدعبن من كل مكان في مصر

- يعد ملتقى ثقافي واقتصادي هام لتطوير هذا القطاع الذي يلقى اهتماما بالغا من القيادة السياسية والذى يتم تنظيمه للعام الخامس على التوالي برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لإتاحة مختلف أوجه الدعم للفنانين وأصحاب الحرف اليدوية الصغيرة لتطوير أعمالهم ودعم استقرارها ونموها ولتعزيز قدرتها على استيعاب المزيد من فرص العمل من جهة، والمحافظة على التراث الأصيل والترويج له داخليا وخارجيا من جهة أخرى.

- حرص جهاز تنمية المشروعات على تمثيل كل فئات الفنانين والحرفيين في معرض تراثنا وذلك في إطار استراتيجيته للتوسع في خدماته وإتاحتها لمختلف أصحاب هذه المشروعات وخاصة أصحاب الحرف والفنانين الأكثر احتياجا لفرص الدعم والتمكين وعلى رأسهم المرأة المصرية وذوي الهمم حيث أن هذا العام سيمثل المشاركون الجدد في المعرض نسبة تصل لـ30%.

- جاءت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي للمعرض لتعكس اهتمام الدولة بإحياء هذه الفنون التراثية وتشجع الأجيال الجديدة من الحرفيين والفنانين على إحياء هذا التراث الفريد.

- كما أن المعرض يتيح الفرصة للحرفيين استعراض قطعهم الفنية المتنوعة أمام زوار المعرض داخليًا، وفتح أسواق تصديرية لهذه المشغولات الفريدة في كل بقاع العالم

- المعرض يقدّم جولة إبداعية واستثنائية لأصحاب الذوق الرفيع لاقتناء ما يناسبهم من قطع فنية ومشغولات تراثية، وبأسعار تنافسية وذلك في أكبر ملتقى للمبدعين والفنانين والحرفيين.

- يعتبر أكبر حدث سنوي يتم تنظيمه في مصر يتجمع به الحرفيين والمهرة المتخصصين في الصناعات اليدوية والتراثية من كل محافظات الجمهورية بتنوعها الثقافي والحضاري وذلك لعرض الآلاف من القطع الفنية المتنوعة والفريدة المستوحاة من التراث المصري العريق من إكسسوارات وتحف ومنسوجات وديكورات ومشغولات بجمال ورقي مستوحى من التراث بشكل عصري يناسب كل الأذواق.

- زوار المعرض من الجمهور يمكنهم خوض تجربة ثرية ومميزة في المركز الدولي للمعارض بالتجمع، وبالدخول مجانا حيث يتيح أصحاب الفنون التراثية مشغولاتهم ومنتجاتهم، وذلك بأسعار تنافسية وبتخفيضات كبيرة ومتفاوتة خلال فترة انعقاد المعرض.

- المعرض ملتقى كبير للمبدعين والحرفيين من أنحاء مصر أصحاب المهن اليدوية يمكن المشاركين فيه من عرض مشغولاتهم المستوحاة من التراث من خلال طرق عرض مميزة، أمام آلاف الزوار من أصحاب الذوق الرفيع ومحبي اقتناء هذه المشغولات والقطع الفنية.

- يروج للحرف التراثية والفنية ويشجع على تبادل الخبرات بين الحرفيين من ناحية وأيضا الشباب الراغب في تعلم الحرف اليدوية للبدء في مشروعاتهم الخاصة وذلك من خلال العروض الحية عن الحرف اليدوية داخل المعرض للحفاظ على هذه المهن من الاندثار، ونشر الثقافة الفنية بين مختلف أجيال مصر.