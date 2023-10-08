الأقصر تستضيف المؤتمر السنوي التاسع لـ«سيدات أعمال مصر».. فبراير المقبل

تستضيف محافظة الأقصر، في شهر فبراير المقبل، فعاليات المؤتمر السنوي الدولي التاسع لجمعية سيدات أعمال مصر 21 "سيدات شركاء النجاح"، بمشاركة 150 سيدة أعمال من 25 دولة.

وكان المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، قد استقبل وفدًا من جمعية سيدات أعمال مصر، برئاسة الدكتورة يمنى الشريدي، وبحضور أعضاء جمعية سيدات أعمال مصر (ريهام البغدادي، ودينا يوسف، وهبه حمدي، وسامر سمير، وماجي سلوان)، والدكتور إبراهيم رمضان مدير فرع جنوب الصعيد بهيئة تنمية الصعيد، لمناقشة تجهيزات إقامة النسخة التاسعة من المؤتمر، خلال الفترة من 15 حتى 19 فبراير 2024، ما بين محافظة القاهرة ومحافظة الأقصر.

وأوضحت الدكتورة يمنى الشريدي، رئيس جمعية سيدات أعمال مصر 21، أن النسخة التاسعة سيتم خلالها مناقشة الاتجاهات الحديثة في ممارسة الأعمال وتطبيقات التكنولوجيا الحديثة للصناعات المتوسطة والصغيرة، وعقد عدد من الندوات وورش العمل بما يساهم بشكل كبير في تحقيق الاستدامة بجميع القطاعات التي تعمل بها سيدات الأعمال، كما سيتم تنظيم برنامج سياحي للمناطق الأثرية والسياحية بالأقصر للوفود الأجنبية ولعضوات الجمعية المشاركات في المؤتمر، وذلك في إطار حرص الجمعية على الترويج للسياحة والحضارة المصرية القديمة.

ومن جانبه، رحب محافظ الأقصر، بإقامة المؤتمر على أرض محافظة الأقصر، موجها بتوفير كافة المتطلبات والترتيبات اللازمة لخروجه بالشكل اللائق، مؤكدا على حرص الدولة المصرية على تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، وتشجيع كافة سيدات مصر في جميع القطاعات الاقتصادية.

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