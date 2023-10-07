محافظ الأقصر يتابع سير العمل بمشروعات الطود وأرمنت والبندر.. صور

أجرى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، جولة تفقدية بمدن الطود والأقصر، تابع خلالها سير العمل بعدد من المشروعات في مختلف القطاعات، كما أجرى جولة زيارة إلى مدينة أرمنت، وذلك فى إطار المتابعة الدورية لمعدلات الإنجاز الجارية بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري والتي يتم تنفيذ مرحلتها الأولى داخل محافظة الأقصر بقرى مركزي إسنا وأرمنت.

بدأت جولة المحافظ، بتفقد محطة مياه الطود المدمجة بطاقة ١٧ الف م٣/يوم، حيث يتم إجراء توسعات للمحطة بطاقة ١٠ ألف م٣/يوم لتصبح طاقة المحطة 27 الف متر مكعب في اليوم، لخدمة ١٢٠ ألف نسمة من سكان مناطق (الطود الجديدة - منشية النوبة - الطود شرق - الطود غرب - العديسات قبلي - العديسات بحري) وتم الانتهاء من تنفيذ الأعمال المدنية بنسبة ٨٥٪ والأعمال الكهروميكانيكية بنسبة ٨٠٪، ومن المقرر الانتهاء من أعمال التوسعات نهاية يونيو 2024 بتكلفة اجمالية تقدر بنحو 75 مليون جنيه.

تابع المحافظ جولته بتفقد انتهاء أعمال مشروع إحلال وتجديد كوبري مدخل مدينة الطود، بمنطقة الكيلو 39 علي ترعة الكلابية بطول 50 مترًا وعرض 16 مترًا، بهدف القضاء على الاختناقات المرورية وتحقيق السيولة المرورية بمدخل مدينة الطود.

وواصل المحافظ جولته، بتفقد أعمال توسعة مدرسة نجع مكي إسماعيل الاعدادية حيث تم إنشاء مبني جديد بطاقة استيعابية لعدد 8 فصول كما تفقد المحافظ مدرسة الحسينات الابتدائية، والتي تتم اعمال توسعتها ايضاً من خلال انشاء مبني جديد يستوعب عدد 10 فصول، ومن المقرر انتهاء الاعمال بالمدرستين منتصف الشهر الجاري للمساهمة في تخفيف الكثافة داخل الفصول.

كما بحث المحافظ، مقترح انشاء سوق حضري جديد بالمدينة يكون مقره بجوار الجمعية المصرية لتجارة الجملة، حيث وجه المحافظ رئيس مدينة الطود بإعداد التصور النهائي للمقترح تمهيداً للموافقة عليه.

كما تفقد المحافظ أعمال احلال وتجديد السوق الحضاري بالقرب من منطقة ابو الجود بمدينة الأقصر، ومساحته 4522 متر مربعـ حيث تتم أعمال تطوير الباكيات والمحلات التي يبلغ عددها 98 باكية و120 محل، ووجه المحافظ بسرعة إنجاز أعمال التطوير، مكلفا بدراسة ووضع التصور الملائم لاستغلال مساحات السوق وتوسعة الباكيات وتغيير الواجهة وانشاء معرض دائم لبيع المنتجات بأسعار مخفضة داخل السوق، واقامة كافيتيريا مع إضفاء المظهر الحضاري والجمالي وتحسين الصورة البصرية للسوق.

وفي مدينة أرمنت، زار محافظ الأقصر مسجد الشيخ محمد عبد القدوس بقرية الرياينة، حيث التقى محافظ الأقصر مع عدد من المواطنين بمركز ومدينة أرمنت، واستمع إلى عدد من مطالب وشكاوى الأهالى موجهاً رئيس المدينة بضرورة سرعة إيجاد أنسب الحلول لشكاوى المواطنين.

كما توجه محافظ الأقصر، لمقر الوحدة المحلية لمجلس مدينة أرمنت حيث تابع سير أعمال المشروعات الجارى تنفيذها بمركز ومدينة أرمنت والقرى التابعة لها، ومعدلات الإنجاز بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" داخل مدينة أرمنت، مؤكدا على مواصلة التنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية من أجل تذليل أي عقبات قد تعرقل نسب التنفيذ والبرامج الزمنية المحددة لإنتهاء كافة المشروعات.

كما تابع محافظ الأقصر، سير أعمال وآخر المستجدات بملفي تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء، مشدداً على التنسيق بين كافة الجهات المعنية للمضي قدماً نحو إنهاء إجراءات التقنين والتصالح، كما وجه محافظ الأقصر بمتابعة حالة المعدات التابعة لمجلس مدينة أرمنت وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية لها.

رافق المحافظ في جولاته، كلا من الدكتور محمد رزق رئيس مدينة الطود، واللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، والعميد سالم السيد رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب بالأقصر، والمهندس أسعد مصطفي منسق المنسق العام لمشروعات جهاز المركزي للتعمير البحر الأحمر بالأقصر، والمهندسة رقية حماد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات المياه والصرف الصحي بالأقصر، والمهندس عبد الله بكري والمهندسة هبة احمد مديري التنفيذ بالجهاز وعدد من القيادات التنفيذية بمدن الطود والأقصر، والعميد عادل شرشر رئيس مركز أرمنت، وعلي عثمان نائب رئيس المركز ورؤساء القرى ومسؤلى الإدارة الهندسية والاملاك والمراكز التكنولوجية.

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جولة الطود والأقصر (4)

جولة الطود والأقصر (5)

جولة الطود والأقصر (6)

جولة الطود والأقصر (7)

جولة الطود والأقصر (8)

جولة الطود والأقصر (9)

جولة الطود والأقصر (10)

جولة الطود والأقصر (11)

جولة الطود والأقصر (12)

جولة الطود والأقصر (13)

جولة الطود والأقصر (14)

جولة الطود والأقصر (15)

جولة الطود والأقصر (16)

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جولة الطود والأقصر (26)