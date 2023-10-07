الأهلي يختتم استعداداته لمباراة الإسماعيلي ويتوجه إلى الإسكندرية "صور"

غادرت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، القاهرة منذ قليل متوجهة إلى مدينة الإسكندرية، استعدادًا لمواجهة فريق الإسماعيلي في تمام السابعة مساء غد الأحد، على ملعب ستاد برج العرب ضمن مباريات الجولة الثالثة من مباريات الدوري الممتاز.

اختتم الفريق، تدريباته عصر اليوم على ملعب ستاد التتش بمقر النادي بالجزيرة استعدادا لمباراة الإسماعيلي ثم توجه إلى الإسكندرية للمبيت بأحد الفنادق استعدادا لمباراة الإسماعيلي.

يحتل فريق الأهلي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الممتاز بثلاث نقاط، بعد خوض مباراة وحيدة حتى الآن والتي انتهت بفوز الأحمر برباعية نظيفة على حساب النادي المصري.

فيما يحتل فريق الإسماعيلي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز بثلاث نقاط، بعد الخسارة من زد والفوز على الاتحاد السكندري.

