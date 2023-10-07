ماكرون يؤكد تضامن فرنسا مع إسرائيل وشعبها

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم السبت أنه تحدث مع نظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوج ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأكد تضامن فرنسا مع إسرائيل وشعبها.

كما أكد ماكرون في تغريدة على حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا) مجددا إدانته للهجمات التي انطلقت منذ صباح اليوم من غزة ضد إسرائيل وجنودها وشعبها، مؤكدا تضامن فرنسا مع الدولة العبرية وشعبها.

وأطلقت حماس وابلا من الصواريخ تجاه إسرائيل صباح اليوم، حيث سُمع دوي انفجارات من عدة مواقع انطلقت بعدها صافرات الإنذار في شوارع عسقلان وتل أبيب ومناطق أخرى داخل إسرائيل.

وأسفر الهجوم المباغت عن سقوط عشرات قتلى وإصابة مئات الإسرائيليين، وسط تقارير عن أسر جنود خلال العملية التي أطلق عليها "طوفان الأقصى".

وكانت حماس قد شنت هجوما غير مسبوق على إسرائيل، ودخل المسلحون الأراضي الإسرائيلية باستخدام الدراجات النارية والقوارب، في حين تم إطلاق وابل من آلاف الصواريخ من قطاع غزة.

وقالت نجمة داوود الحمراء (جهاز الاسعاف الإسرائيلي) إن الهجوم أسفر عن مقتل نحو 100 إسرائيلي، وأصيب قرابة 1000.

كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة رسميا استشهاد 198 شخصا وإصابة 1610 آخرين جراء القصف الاسرائيلي على القطاع.