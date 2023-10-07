الصحة الفلسطينية: 200 شهيد و1610 إصابة جراء عدوان الاحتلال على القطاع

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية قبل قليل استشهاد أكثر من 200 شهيد فلسطيني كحصيلة أولية لأعداد الشهداء، و1610 إصابة في القصف على غزة.

وكانت حركة “حماس” نفذت أكبر هجوم على إسرائيل منذ سنوات، اليوم السبت، تضمن عبور مسلحين السياج الحدودي وإطلاق وابل من الصواريخ من قطاع غزة.

ومع سماع دوي صفارات الإنذار في جنوب إسرائيل ووسطها ومدينة القدس المحتلة، قال جيش الاحتلال إنه في حالة حرب، فيما دعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى اجتماع طاريء لمسئولي الأمن.

في غضون ذلك، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء عملية “السيوف الحديدية”، وذلك ردًا على عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها حركة حماس فجر اليوم.