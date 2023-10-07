السيطرة على حريق شقة سكنية بحي الشيخ حسن بالفيوم دون إصابات

اندلع حريق داخل شقة سكنية بحي الشبخ حسن بالفيوم دون أي إصابات أو وفيات، وجرى إخماد الحريق عن طريق قوات الحماية المدنية بالفيوم، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللؤاء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطار من مأمور قسم شرطة الفيوم بورود بلاغ من قوة شرطة الحماية المدنية بنشوب حريق بشقة سكنية بشارع الشيخ حسن بدائرة القسم، على الفور انتقل قوة من شرطة الحماية المدنية وقوات المباحث.

وبالانتقال تبين نشوب الحريق في غرفة النوم وامتد إلى الشقة بأكملها بسبب ماس كهربائي من تكييف غرفة النوم، وبسؤال مالك الشقة، أيد ما جاء بالفحص ولا يتهم أحدا بشيء، وتم إخماد الحريق بمعرفة الحماية المدنية، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.