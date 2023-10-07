تفاصيل مكالمة وزير الخارجية ونظيره الروسي بشأن التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي

أجرى سامح شكري وزير الخارجية اتصالًا هاتفيًا، اليوم السبت، مع سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية، حول الأحداث المتتالية والتصعيد الخطير على الساحتين الفلسطينية والإسرائيلية.

وذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين شدَّدا على ضرورة الوقف الفوري للتصعيد الجاري ضد قطاع غزة والمواجهات العنيفة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، لاسيما في إطار جلسة مجلس الأمن المزمع عقدها يوم الأحد، والتي دعت إليها الرئاسة البرازيلية للمجلس.

وكشف المتحدث باسم الخارجية، أن شكري شدَّد لنظيره الروسي على أهمية تحمُّل مجلس الأمن لمسئوليته في التعامل مع القضية الفلسطينية بمنظور شامل ومتكامل، وأن يضع من الإجراءات ما يحمي الحقوق الفلسطينية، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.