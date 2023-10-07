ads
السبت 07 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ قنا يبحث إقامة مصنع للأعلاف من مخلفات الأسماك ومجازر الدواجن

اجتماع محافظ قنا
اجتماع محافظ قنا مع المستثمرين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

بحث اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ، مع أحد المستثمرين، آلية إقامة مصنع للأعلاف من مخلفات الأسماك ومجازر الدواجن.

  جاء ذلك خلال استقبال المحافظ للمستثمر  أحمد علي،  بحضور الدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطري ، و المهندس محمد نصر مدير عام إدارة البيئة ، و عبدالرحيم محمد مدير إدارة الاستثمار ، و حمدي حسين المدير المالي والإداري بالمحافظة ، و أحمد أبوالمجد مدير عام إدارة الشئون القانونية ، و أشرف الطيب مدير مشروعات الأمن الغذائي .

أكد محافظ قنا، تقديم  جميع أوجه الدعم ، وتيسير الإجراءات الخاصة بإقامة المصنع ، من حيث توفير الأرض اللازمة ، واستخراج التراخيص الخاصة بمزاولة النشاط ، مشيرا إلي أنه تم تكليف مدير مشروعات الأمن الغذائي بإصطحاب المستثمر إلي مقر مزارع تسمين العجول والدواجن بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف ، بهدف إتاحة الفرصة للمستثمر لإختيار الموقع المناسب لإقامة المصنع ، وذلك في إطار حرص المحافظة علي توفير جميع سبل الراحة للمستثمرين بما يساهم في دفع عجله التنمية علي أرض المحافظة .

وأوضح المستثمر أحمد علي ، أن فكرة إقامة المصنع تقوم علي تصنيع خامات الأعلاف من مخلفات مجازر الدواجن ومخلفات الأسماك ، حيث يتم معالجتها عن طريق البخار ، و سحقها وتجفيفها وتحويلها إلي بروتين علف نافع من اصل حيواني ، يحتوي علي حوالي ٦٠ ٪؜  بروتين ، وهو غني بالاحماض الأمينية ، ويستخدم بنسبة ٦ إلي ١٠ ٪؜ علي علف الدواجن والأسماك ، مضيفا أن المشروع صديق للبيئة ، حيث يقوم بإعادة تدوير مخلفات مجازر الدواجن و مخلفات الاسماك ، بدلا من التخلص منها بشكل سلبي يضر بالبيئة .

ads
استخراج التراخيص أشرف الداودى محافظ قنا إدارة الاستثمار الأمن الغذائي الشئون القانونية
ads