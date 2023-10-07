سمير فرج: المقاومة الفلسطينية نفذت عملية عسكرية على أعلى مستوى من التخطيط

علق اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، على تنفيذ المقاومة الفلسطينية هجوما على مستوطنات إسرائيلية صباح اليوم.



وقال سمير فرج في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة "صدى البلد": " العالم فوجئ بشن المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى".

وأضاف فرج :" المقاومة الفلسطينية نفذت عملية عسكرية بحرية جوية برية على أعلى مستوى من التخطيط العلمي العسكري ".





وتابع:" نظرة العالم للقضية الفلسطينية سوف تختلف بعد يوم 7 أكتوبر 2023"، مضيفا :" ما حدث في إسرائيل هو ضربة مفاجئة".

وأكمل المفكر الاستراتيجي: "الهجوم الفلسطيني مفاجئ للحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي، التخطيط للعملية التي نفذتها المقاومة استغرق شهرين على الأقل".