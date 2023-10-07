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السبت 07 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

سمير فرج: المقاومة الفلسطينية نفذت عملية عسكرية على أعلى مستوى من التخطيط

سمير فرج
سمير فرج
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علق اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، على تنفيذ المقاومة الفلسطينية  هجوما على مستوطنات إسرائيلية صباح اليوم. 


وقال سمير فرج  في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة "صدى البلد": " العالم فوجئ بشن المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى".

 

وأضاف فرج :" المقاومة الفلسطينية نفذت عملية عسكرية بحرية جوية برية على أعلى مستوى من التخطيط العلمي العسكري ".


 

وتابع:" نظرة العالم للقضية الفلسطينية سوف تختلف بعد يوم 7 أكتوبر 2023"، مضيفا :" ما حدث في إسرائيل هو ضربة مفاجئة".

 

وأكمل  المفكر الاستراتيجي: "الهجوم الفلسطيني مفاجئ للحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي، التخطيط للعملية التي نفذتها المقاومة استغرق شهرين على الأقل".

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إسرائيل الأقصى الجيش الإسرائيلي اللواء سمير فرج المقاومة الفلسطينية
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