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السبت 07 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الهند تلغي رحلاتها الجوية من وإلى إسرائيل إزاء الوضع الأمني المضطرب

طيران الهند
طيران الهند
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ألغت شركة طيران الهند عملياتها الجوية من وإلى إسرائيل بعد هجوم المقاومة الفلسطينية في وقت مبكر من يوم السبت.
وقال المتحدث باسم شركة النقل الجوي وفي حديثه عن هذه القضية: "تم إلغاء رحلة AI139 من نيو دلهي إلى تل أبيب في 07 أكتوبر ورحلة العودة AI140 من تل أبيب إلى نيودلهي حرصًا على مصلحة وسلامة ضيوفنا وطاقمنا".
يذكر أن المقاومة الفلسطينية أطلقت آلاف الصواريخ على إسرائيل واخترق عناصر منها الداخل الإسرائيلي مما أسفر عن مقتل العشرات وإصابة المئات في حدث وصفه الساسة الإسرائيلون بالفشل الاستخباراتي.

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الهند الصواريخ إسرائيل نيودلهي غزة
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