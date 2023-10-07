الهند تلغي رحلاتها الجوية من وإلى إسرائيل إزاء الوضع الأمني المضطرب

ألغت شركة طيران الهند عملياتها الجوية من وإلى إسرائيل بعد هجوم المقاومة الفلسطينية في وقت مبكر من يوم السبت.

وقال المتحدث باسم شركة النقل الجوي وفي حديثه عن هذه القضية: "تم إلغاء رحلة AI139 من نيو دلهي إلى تل أبيب في 07 أكتوبر ورحلة العودة AI140 من تل أبيب إلى نيودلهي حرصًا على مصلحة وسلامة ضيوفنا وطاقمنا".

يذكر أن المقاومة الفلسطينية أطلقت آلاف الصواريخ على إسرائيل واخترق عناصر منها الداخل الإسرائيلي مما أسفر عن مقتل العشرات وإصابة المئات في حدث وصفه الساسة الإسرائيلون بالفشل الاستخباراتي.