التحريات: طلقة بالخطأ تسببت في مقتل سيدة علي يد شقيقها بسوهاج

كشفت تحريات وحدة مباحث مركز شرطة جرجا، برئاسة المقدم محمد جادالله رئيس المباحث، في واقعة وفاة ربة منزل تبلغ من العمر 40 عامًا بطلق خرطوش بناحية نجع الشيخ التابع لقرية خارفة دائرة المركز، أن السيدة توفيت نتيجة عبث شقيقها بسلاح خرطوش كان بحوزته وخرجت منه طلقة عن طريق الخطأ.

باستجواب والد المتوفاة “ مزارع”.. قرر بأنه أثناء تواجد ابنته المذكورة بالمنزل رفقة شقيقها “نجار مسلح” ومقيم بذات الناحية، وقيام الأخير بالعبث بسلاح خرطوش كان بحوزته خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ، تسببت في إصابتها التي أودت بحياتها ونفى الشبهة الجنائية.

جرى ضبط المتهم، والسلاح المستخدم بإرشاده، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو الوارد بالبلاغ.

بداية الواقعة.. بتلقى مركز شرطة جرجا بمديرية أمن سوهاج بلاغًا يفيد بوفاة سيدة عقب إصابتها بطلق نارى، وتم نقلها للمستشفى، والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى.

بالانتقال والفحص تبين وفاة ربة منزل ومقيمة بناحية نجع الشيخ التابع لقرية خارفة دائرة المركز مصابة "برش خرطوش بالصدر"، وتوفيت عقب وصولها للمستشفي، وبإجراء التحريات تبين أن الوفاة نتيجة عبث شقيق المجني عليها بسلاح خرطوش كان بحوزته خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخضرت النيابة العامة للتحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من كافة الاجراءات القانونية اللازمة.