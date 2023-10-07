“ صدمهم بالسيارة”.. المؤبد لعامل بمحل كاوتش قتل سائقًا في مشاجرة بالمنيرة

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، الدائرة رقم -37- عامل بمحل إطارات “ كاوتش” بالسجن المؤبد، وبراءة شقيقه، لاتهام الأول بقتل “سائق” خلال مشاجرة نشبت بينهم بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية بمحافظة الجيزة.



وجاء بأوراق القضية التي حملت رقم «2887 /2023- جنح المنيرة الغربية، والمقيدة برقم 2656 لسنة 2023 كلي شمال الجيزة» أن المتهمين "إسلام أ م"، 27 سنة، عامل بمحل إطارات، وشقيقه "محمد أ م"، 22 سنة، عامل إطارات، مقيمان بمنطقة بشتيل مركز أوسيم بمحافظة الجيزة، ضربا عمداً المجني عليه “عبد الله كامل أحمد حميد”، بأن كال له المتهم الأول عدد ضربات مستخدماً أداة (مصباح كهربائي)، موضع الاتهام الثاني، محدثا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، حال تواجد الثاني على مسرح الجريمة للشد من أزره.



وكشفت التحقيقات.. أن المتهم سدد للمتوفي عدة ضربات بأيده وقدمه ولم يكن مقصدهم من ذلك قتله ولكن الضرب أفضي إلي موته علي النحو المبين بالتحقيقات، بالإضافة إلي أن المتهمين حازوا وأحرزوا أداة (مصباح كهربائي)، المستخدم في الجريمة محل الاتهام السابق بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.



وأوضحت تحريات المباحث الجنائية في بلاغ الواقعة، بأنه حال سير المتوفي بسيارة بالطريق العام، اصطدم بسبب الزحام بالمتهمان، فنشبت مشاجرة بين المتهمين والمتوفي، وتدخل المارة لحل المشاجرة، وعقب فضها استمر سالفي الذكر في التعدي علي بعضهما البعض بالسب والشتم.

وعلي إثر ذلك قام المتهم الأول باستخلاص أداة (مصباح كهربائي)، ملقاة داخل إحدى سيارات القمامة، وتوجه صوب المتوفي إلي رحمة مولاه تعالي، شارعاً في التعدي عليه ضرباً باستخدامها إلا أنه خاب اثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا حيدته عن إصابة المتوفي.

ثم تعدوا علي بعضهم البعض بالضرب وسقوطهم أرضاً وآنذاك حدثت إصابة المتوفي بالرقبة وسقط غارقاً بدمائه، فهب الأهالي لنجدته ونقلة لأحد المستشفيات لإسعافه إلا أنه توفي فور وصوله المستشفي، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين.

