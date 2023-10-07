يد الأهلي تبحث عن اللقب الـ6 في بطولة أفريقيا للأندية

يسعى الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي للتتويج بلقب بطولة افريقيا للاندية الأبطال عندما يواجه نظيره شبيبة كينشاسا الكونغولي مساء اليوم السسبت علي صالة نيكول أوبا، في نهائي بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري.

ويتطلع الأهلي للتتويج باللقب من أجل حجز تذكرة المشاركة في كأس السوبر الأفريقي المؤهل لكاس العالم للاندية “سوبر جلوب”.

وتأهل الأهلي الي النهائي بعد الفوز على بي ام سي الكونغولي بنتيجة 37-24 بينما صعد شبيبة كينشاسا على حساب فاب الكاميروني بنتيجة 29-24.

وتوج الأهلي بلقب بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري 5 مرات من قبل، فيما لم يعرف شبيبة كينشاسا، طريق التتويج بالبطولة القارية من قبل.

ويعد فريق يد الزمالك، الأكثر تتويجا باللقب القاري برصيد 12 مرة، آخرها عام 2019، ويأتي خلفه المجمع البترولي الجزائري 11 لقبا قم الأهلي في المركز الثالث برصيد 5 ألقاب، آخرها عام 2016 على حساب الترجي.

ويتسلح الأهلي بقيادة فنية مميزة للمدرب الإسباني ديفيد ديفيز وخبرات نجوم الفريق إبراهيم المصري وعبد الرحمن فيصل وأحمد خيري، وعناصر الشباب وعلى رأسهم عبد الرحمن طه وياسر سيف وأحمد راضي ومحسن رمضان.