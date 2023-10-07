ads
السبت 07 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب رام الله

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استشهد شاب فلسطيني، اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب قرية "اللبن الغربي" غربي مُحافظة رام الله بوسط الضفة الغربية المُحتلة. 
وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب شاب بالقرب من اللبن الغربي، بزعم تنفيذه عملية طعن. 
ولم تذكر المصادر مزيدا من التفاصيل. 

ads
استشهاد شاب فلسطيني الاحتلال الإسرائيلي رام الله
ads