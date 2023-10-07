استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب رام الله

استشهد شاب فلسطيني، اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب قرية "اللبن الغربي" غربي مُحافظة رام الله بوسط الضفة الغربية المُحتلة.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب شاب بالقرب من اللبن الغربي، بزعم تنفيذه عملية طعن.

ولم تذكر المصادر مزيدا من التفاصيل.