تجديد حبس خفير قتل سائقا بالجيزة

أمر قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة، بتجديد حبس خفير 15 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية اتهامه بقتل سائق يعمل بمصنع بلاستيك في أبو النمرس .

وكشفت التحقيقات أنه عندما توجه “ السائق” المجنى عليه، لاصطحاب السيارة الخاصة بمالك المصنع المتوقفة بمحل الواقعة، قام “خفير” بالمصنع "له معلومات جنائية" بالاعتداء عليه بالسب والشتم وأطلق أعيرة نارية تجاهه من طبنجة كانت بحوزته، فأحدث إصابته التى أودت بحياته ثم قام الخفير بسرقة السيارة.

واعترف المتهم أمام جهات التحقيق بارتكابه للواقعة، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع طلب تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة، كما صرحت بدفن الجثمان، عقب توقيع الصفة التشريحية له، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وكان قد تبلغ لمركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة سائق بمصنع للبلاستيك ـ بدائرة المركز وبها أعيرة نارية.

وبالانتقال والفحص، تبين أنه لدى توجه المجنى عليه لاصطحاب السيارة الخاصة بمالك المصنع المتوقفة بمحل الواقعة قام خفير بالمصنع "له معلومات جنائية" بالتعدى عليه بالسب والشتم وأطلق أعيرة نارية تجاهه من طبنجة كانت بحوزته فأحدث إصابته التى أودت بحياته ثم قام الخفير بسرقة السيارة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه حال استقلاله السيارة المستولى عليها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبإرشاده أمكن ضبط السلاح النارى المستخدم في الواقعة طبنجة "مُبلغ بسرقتها".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.