طلاب برنامجي جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر يناقشون تقارير التدريبات الصيفية.. صور

ناقش طلاب جامعة طيبة التكنولوجية بمحافظة الأقصر، تقارير التدريبات الصيفية لبرنامج تكنولوجيا الصناعات الخشبية وبرنامج تكنولوجيا الخدمات الفندقية، تحت رعاية الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، وتحت إشراف الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بجامعة طيبة التكنولوجية والمشرف على كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية، والدكتور حموده محمد دردير، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة.

وناقش طلاب الفرقة الثانية ببرنامج تكنولوجيا الصناعات الخشبية، تقارير التدريبات الصيفية التي جرت في المنشآت الصناعية المختلفة على مدار 6 أسابيع، وذلك بحضور دكتور محمد علي حسن، وأعضاء الهيئة المعاونة م. أحمد مصطفى أحمد أبوالحسن، م.أحمد مرتضي عبدالموجود، م.خلود عادل ثروت، م.فاطمة رضوان عبدالرحيم، م.بريهان محمد علي.

وقال الدكتور حموده دردير، عميد الكلية، أن مناقشة التدريب الصيفي مع الطلاب، يهدف إلى التعرف على جوانب التدريب ومدى الاستفادة منه ومطابقته لما درسه الطلاب من دراسة عملية ونظرية خلال العام الجامعي 2022-2023، مؤكدا أنه وفقا لما عرضه الطلاب من تقارير التدريب، فإن هناك استفادة كبيرة في مختلف جوانب التدريب، لافتا إلى أن التدريب يهدف إلى تعزيز قدرات الطلاب وبناء مهاراتهم طبقا للجدارات المستهدفة لخريجي برنامجي تكنولوجيا الصناعات الخشبية.

وأشار عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، إلى أن طلاب تكنولوجيا الصناعات الخشبية، شاركوا خلال فترة التدريب في عدة مشاريع عملية، من حيث التصميم والتنفيذ والطلاءات، كما جرى تدريبهم على عمليات مختلفة في تصنيع الأخشاب من التجميع والكبس والدهانات والتصنيع بالماكينات التقليدية والرقمية والحرف اليدوية مثل فن الاويما، وإعادة التدوير لتصنيع منتجات الأخشاب تماشيًا مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، كما تدرب الطلاب بمصانع شركة السكر والصناعات التكاملية، على مراحل إعادة تدوير مخلفات قصب السكر لإنتاج الخشب الحبيبي.

كما شهد الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، المشرف على كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية، فعاليات مناقشة تقارير التدريب الصيفي لطلاب الفرقة الثانية ببرنامج تكنولوجيا الخدمات الفندقية، لاستعراض ما تدربوا عليه داخل المنشآت الفندقية، ومدى الاستفادة الفعلية، وذلك بحضور الدكتور صفوت آدم، منسق برنامج خدمات فندقية.

وأوضح الدكتور محمد رسلان، أنه طبقا لتوجيهات رئيس الجامعة، بإعداد تقارير مفصلة حول التدريب الصيفي العملي، الذي جرى داخل الفنادق السياحية لمدة 6 أسابيع؛ جرت على مدار يومين أعمال مناقشة الطلاب في التدريبات العملية في المكاتب الأمامية والإشراف الداخلي للغرف في الفنادق السياحية الكبرى، مؤكدا أن الطلاب أظهروا تفوقا والتزاما خلال أيام التدريب، بشهادة مسؤولي التدريب بالمنشآت الفندقية.

وأضاف رسلان، أن المناقشة تهدف أيضا إلى التعرف على المشكلات التي واجهت الطلاب خلال التدريب، وكيفية تلافيها في المرات المقبلة، كما تعرفنا على المنهج التدريبي الذي تم تنفيذه، ومدى تطبيقه بشكل كامل، وارتباطه بالمنهج النظري الذي درسوه في الكلية.

من جانبه، أكد الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، أن الجامعة تولي اهتماما كبيرا بالتدريبات العملية خصوصا التدريب الصيفي، لما له من أهمية قصوى إذ تعتمد الدراسة في الأساس في الجامعة على الدراسة العملية بنسبة 60%، مقارنة بالدراسة النظرية، وهذا هو الجوهر الأساسي الذي أنشئت من أجله الجامعات التكنولوجية، وهو تخريج تكنولوجيين ذوي مهارة وخبرة مصقولة بالعلم، للعمل مباشرة في المنشآت الصناعية والغذائية والسياحية دون الحاجة إلى تدريبات إضافية.

طلاب تكنولوجيا الخدمات الفندقية (5)

طلاب تكنولوجيا الخدمات الفندقية (4)

طلاب تكنولوجيا الخدمات الفندقية (3)

طلاب تكنولوجيا الخدمات الفندقية (2)

طلاب تكنولوجيا الخدمات الفندقية (1)

طلاب تكنولوجيا الخدمات الفندقية (9)

طلاب تكنولوجيا الخدمات الفندقية (8)

طلاب تكنولوجيا الخدمات الفندقية (7)

طلاب تكنولوجيا الخدمات الفندقية (6)

طلاب تكنولوجيا الصناعات الخشبية (10)

طلاب تكنولوجيا الصناعات الخشبية (11)

طلاب تكنولوجيا الصناعات الخشبية (12)

طلاب تكنولوجيا الصناعات الخشبية (13)

طلاب تكنولوجيا الصناعات الخشبية (1)

طلاب تكنولوجيا الصناعات الخشبية (2)

طلاب تكنولوجيا الصناعات الخشبية (3)

طلاب تكنولوجيا الصناعات الخشبية (4)

طلاب تكنولوجيا الصناعات الخشبية (5)

طلاب تكنولوجيا الصناعات الخشبية (6)

طلاب تكنولوجيا الصناعات الخشبية (7)

طلاب تكنولوجيا الصناعات الخشبية (8)