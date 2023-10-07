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السبت 07 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تداول 13 ألف طن و398 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 398 شاحنة و192 سيارة، وشملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 260 شاحنة و175 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع ، 138 شاحنة  و17 سيارة. 
 ويستعد ميناء سفاجا، اليوم، لاستقبال العبارة امل فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس وغادرت العبارة أمل، كما شهد ميناء نويبع تداول 2500 طن بضائع و129 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى آيلة، بريدج وسينا، وغادرت ميناء بورتوفيق السفينة انجى وعلى متنها 4 آلاف طن حديدة متجهة للسودان.
 وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1021 راكبا بموانيها.

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الهيئة العامة موانئ البحر الاحمر ميناء سفاجا البحري ميناء الغردقة البحري
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