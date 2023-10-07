السفيرة الأمريكية المؤقتة لدى إسرائيل تدين عملية "طوفان الأقصى"‎

أدانت السفيرة الأمريكية المؤقتة لدى إسرائيل ستيفاني هاليت، عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنت عنها حركة حماس، صباح اليوم السبت، عقب إطلاق العديد من الصواريخ باتجاه إسرائيل، ووصفتها بـ"الأعمال العشوائية".

وقالت هاليت - في تصريح نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عبر موقعها الإلكتروني - "إنها تواصل الحفاظ على الاتصالات مع السلطات الإسرائيلية وتدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب".

ونشر مُواطنون فلسطينيون في قطاع غزة، صباح اليوم /السبت/، مقاطع فيديو يظهر فيها عشرات من المقاومين، وهم داخل مُستوطنات ومواقع تابعة لجيش الاحتلال في مُستوطنات الغلاف، عقب اقتحامهم الحدود واجتيازهم السياج الأمني الفاصل شرق قطاع غزة.

واقتحم المُقاومون المستوطنات والمواقع العسكرية، وأفادت تقارير بسقوط عشرات القتلى من المُستوطنين وجنود الاحتلال، قبل أن يسيطر المقاومون على آليات عسكرية ومدرعات تابعة للاحتلال، ويعودون بها إلى القطاع، وظهر في فيديو منشور ومتداول عبر الإعلام التابع لحركة "حماس" جثث جنود إسرائيليين.

