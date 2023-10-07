وزير الدفاع الروسي يتفقد سير إنتاج صواريخ "سارمات" الاستراتيجية

تفقد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، سير تنفيذ الطلبية الدفاعية للدولة في مصنع "كراسماش" في مدينة كراسنويارسك بسيبيريا، والذي ينتج نظام الصواريخ الاستراتيجية "سارمات".

وقال شويغو - خلال جولته التفقدية، وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية - "إن إعادة تجهيز قوات الصواريخ الاستراتيجية بهذا النظام، الذي سيشكل أساسا للمجموعة الأرضية للقوات النووية الاستراتيجية الروسية، يمثل أولوية لضمان القدرة الدفاعية للبلاد".

وأضاف وزير الدفاع أنه الآن يجري العمل على تزويد فوج الصواريخ الأول في المنشأة الرئيسية لقوات الصواريخ الاستراتيجية، بأنظمة "سارمات"، مشددا على أن وضع هذه الصواريخ في الخدمة يأتي تنفيذا لقرار رئيس البلاد.

من جانبه، أكد المدير العام لمؤسسة "كراسماش" ألكسندر غافريلوف، أن الشركة تقوم حاليا بتوسيع طاقاتها الإنتاجية.

