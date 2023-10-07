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السبت 07 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الأعمدة الحديدية بالخليفة

المتهمين والمضبوطات
المتهمين والمضبوطات
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نجحت أجهزة الأمن فى ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الأعمدة الحديدية "بأسلوب الفك" بالخليفة.

تعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة وتمكنت من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) وبحوزته (لوحة إرشادية "مجهولة المصدر" - مفك).

وبمناقشته عن مصدرها اعترف بسرقتها من إحدى المناطق بدائرة القسم بأسلوب "الفك" باستخدام الأداة المضبوطة بحوزته وأقر بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الأعمدة الحديدية بذات الأسلوب واعترف بارتكاب العديد من وقائع السرقة والتصرف فى المضبوطات بالبيع لدى (مالك مخزن – كائن بدائرة قسم شرطة مصر القديمة سيئ النية "له معلومات جنائية").. تم ضبطه وعُثر بداخل المخزن على (عدد من الأعمدة الحديدية "مجهولة المصدر").

وبمواجهته أقر بأن المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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