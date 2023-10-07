أوكرانيا: القوات الروسية تقصف خيرسون 52 مرة خلال الساعات الـ24 الماضية

أكدت الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة خيرسون، قيام القوات الروسية بقصف المنطقة 52 مرة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال أولكسندر بروكودين رئيس الإدارة العسكرية للمنطقة في بيان، حسبما ذكرت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية اليوم /السبت/ - إن روسيا قصفت خيرسون بـ237 قذيفة، مما أسفر عن إصابة شخصين.

وأوضح أن القوات الروسية استخدمت خلال قصفها للمنطقة، الدبابات وقاذفات الصواريخ متعددة الإطلاق ومقاتلة وطائرات مسيرة وقاذفات القنابل.

وأشار إلى أن الجيش الروسي استهدف مناطق سكنية في خيرسون، ومنشأة صناعية.

