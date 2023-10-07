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السبت 07 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط عاطل بتهمة قتل شاب طعنا في مشاجرة بمنشأة القناطر

أرشيفيه
أرشيفيه
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض علي عاطل المتهم بإنهاء حياة شاب طعنا بسلاح أبيض في مشاجرة بقرية المنصورية بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر شمال المحافظة.

تلقي المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود قتيل بقرية المنصورية بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة أحد الأشخاص به آثار طعنات نافذة وبعمل التحريات تبين أن المجني عليه دخل في مشاجرة مع عاطل بسبب خلافات سابقة بينهما قام علي اثرها الأخير بإنهاء حياته طعنا؛ جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة،  وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان المركز.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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