اليوم.. إطلاق عام الإيسيسكو للشباب تحت رعاية السيسي

تنطلق اليوم السبت، احتفالية دولية كبرى لإطلاق عام الإيسيسكو للشباب والتي تنظمها منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحت إشراف الرئيس عبدالفتاح السيسي.

في سياق آخر تفقد الرئيس السيسي مركز التحكم المركزي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ.

وأكد السيسي، أن الدوله لديها غرف في جميع المحافظات مرتبطة بالغرفة المركزية للطوارئ.

وأضاف الرئيس أن الدولة تستعد للتعامل مع أى أزمات تواجه أى محافظة.

وتابع الرئيس: سعدت بتنظيم إدارة طوارئ بهذا التطور.

وقال الرئيس بعد شهرين ستقوم لجنة بتفقد المراكز المتحركة للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ بكل محافظة.

وفي سياق احتفالات نصر أكتوبر ترأس الرئيس السيسي اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الخمسين لانتصارات اكتوبر المجيدة.

ووجه الرئيس التهنئة للشعب المصري والقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

كما وجه الرئيس السيسي التحية لأرواح الشهداء والمصابين الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة لصون مقدساته.

وأكد السيسي، أن الشعب المصري يقدر دور القوات المسلحة في الحفاظ على أمن الوطن وسلامة أراضيه.

