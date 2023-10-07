رئيس بيلاروسيا: نقدر الموقف الثابت للرئيس الروسي في مواصلة تعميق التكامل بين البلدين

أكد رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو أن بلاده تقدر مساهمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تعزيز العلاقات (البيلاروسية - الروسية)، وموقفه الثابت بشأن مواصلة تعميق التكامل بين الدولتين.

وقال لوكاشينكو في رسالة تهنئة بعثها للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة عيد ميلاده الـ71 - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) - " إن مسار الحياة الذي اخترتموه هو مثال مشرق ومقنع على الخدمة المتفانية للوطن.. لقد نالت وطنيتكم واحترامكم للتراث التاريخي والثقافي لبلادكم والذي يعود تاريخه إلى قرون من الزمن، ودفاعكم الحازم عن مصالحها في الساحة الدولية، اعترافا شعبيا مستحقا".

