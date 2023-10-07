الجارديان: يجب منح الأولوية لأزمة تغير المناخ بعد ارتفاع درجة حرارة الأرض

أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية في مقال افتتاحي أنه يجب منح الأولوية لمعالجة المشاكل الناجمة عن أزمة تغير المناخ بعد ارتفاع درجة حرارة الأرض على نحو غير مسبوق في الفترة السابقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفيضانات وحرائق الغابات والموجات شديدة الحرارة غير المسبوقة التي اجتاحت العالم مؤخرا تتطلب رد فعل سريع وحاسم من جانب القيادات السياسية في جميع دول العالم.

وأوضحت أن جميع دول العالم شهدت على مدار الثلاثة شهور السابقة ارتفاعا تاريخيا في درجات الحرارة، مشيرة إلى أن الموجات شديدة الحرارة والفيضانات وحرائق الغابات أصبحت أمورا معتادة ومتكررة في الفترة الأخيرة.

ولفتت الصحيفة إلى أنه قد بدأ العد التنازلي لجولة جديدة من محادثات تغير المناخ المزمع عقدها في دبي نوفمبر المقبل، موضحة أن البابا فرانسيس بابا الفاتيكان أصدر منشورا بابويا يوم الأربعاء الماضي يحذر فيه من أن كوكب الأرض يتعرض للانهيار مناشدا الدول الغربية تغيير أسلوب حياتها غير المسؤول الذي يعرض الأرض للخطر.

ونوهت الصحيفة إلى أن ما يزيد على 80 دولة من دول العالم تطالب بإلحاح بإدراج موضوع التخلص التدريجي من استخدام الوقود الأحفوري على جدول أعمال قمة المناخ القادمة (كوب-28).

وأشار المقال في هذا السياق إلى أن أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش كان قد دعا لعقد اجتماع قمة لمناقشة أزمة تغير المناخ في نيويورك الشهر الماضي إلا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الصيني تشي جين بينج لم يشاركا في هذه الاجتماعات على الرغم من أن كلا من الولايات المتحدة والصين تأتيان على رأس قائمة الدول المسؤولة عن انبعاثات الغاز في العالم.

وقالت الصحيفة في الختام إنه في ظل تلك الأوضاع فإنه ليس بمستغرب أن تعلن حكومات الدول الفقيرة عن مخاوفها من التهديدات الناجمة عن الارتفاع الكبير في درجات الحرارة ولاسيما أن تلك الدول هي من أقل الدول إسهاما في تلك الأزمة.

